Казахстан укрепляет межпарламентские отношения с дружественными и братскими странами - Дархан Кыдырали

БАКУ /Trend/ - Казахстан укрепляет межпарламентские дипломатические отношения с дружественными и братскими странами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам секретарь комитета Сената парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности Дархан Кыдырали в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Он поздравил Азербайджан со 106-й годовщиной образования Милли Меджлиса (парламент).

По словам Д.Кыдырали, Милли Меджлис является символом первой в мусульманском мире Азербайджанской Демократической Республики.

"Мы благодарим Милли Меджлис за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Наша страна укрепляет межпарламентские дипломатические отношения с дружественными и братскими странами", - добавил он.

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