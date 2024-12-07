ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана - спикер (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Она отметила, что сегодня в ряде стран парламенты стали инструментом двойных стандартов.

"Основными причинами являются освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и проведение политики в соответствии с национальными интересами", - добавила С.Гафарова.

Сахиба Гафарова напомнила, что 44-дневная Отечественная война осенью 2020 года и антитеррористические мероприятия локального характера проведенные ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года положили конец 30-летней оккупации и несправедливости, обеспечили территориальную целостность и суверенитет Азербайджана:

"В то же время именно инициатива нашей страны открыла путь к созданию долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. По ее словам, на фоне всех этих процессов ряд Западных стран и их парламенты, такие структуры, как ПАСЕ и Европарламент, проводят клеветнические и дезинформационные кампании, основанные на ложных обвинениях в адрес Азербайджана, вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Единственная причина этого в том, что Азербайджан, отвергая чей-либо диктат, освободил свои земли от оккупации и проводит независимую политику, основанную на национальных интересах",- подчеркнула она.

Говоря о том, что этот тип провокаций ярко проявился во время 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, председатель Милли Меджлиса отметила, что в период, когда Азербайджан пытается объединить усилия всего мира в борьбе с такой глобальной проблемой, как изменение климата, круги, преследующие свои узкие политические интересы, призывают к бойкоту этого глобального мероприятия, выдвигают абсурдные обвинения против нашей страны.

"Однако эти провокации оказались безрезультатными и COP29 прошел на самом высоком уровне и завершился достижением значительных результатов. Организовав Парламентскую встречу в рамках COP29, Милли Меджлис внес свой вклад в этот важный процесс.

К сожалению, необоснованное давление, двойные стандарты, вмешательство во внутренние дела - это негативные обстоятельства, с которыми часто сталкиваются наши страны в современную эпоху. Это, в свою очередь, еще раз подчеркивает важность взаимной поддержки и совместной деятельности.

Используя все имеющиеся возможности парламентской дипломатии, руководствуясь конструктивным диалогом и сотрудничеством, мы можем достичь поставленных целей. Сегодняшняя Парламентская конференция также является ярким выражением нашего общего намерения",- добавила она.

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