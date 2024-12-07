Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Парламент Азербайджана сыграл важную роль в становлении государственности страны - Заур Даргалы

Политика Материалы 7 декабря 2024 14:05 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана сыграл важную роль в становлении государственности страны - Заур Даргалы

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Заур Даргалы в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

"Парламент сыграл большую роль в государственном строительстве в стране. Милли Меджлис Азербайджана продолжает вносить важный вклад в укрепление страны", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости