Парламент Азербайджана сыграл важную роль в становлении государственности страны - Заур Даргалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Заур Даргалы в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

"Парламент сыграл большую роль в государственном строительстве в стране. Милли Меджлис Азербайджана продолжает вносить важный вклад в укрепление страны", - добавил он.

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