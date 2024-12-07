Горжусь участием в праздновании 106-летия парламента Азербайджана - Фуат Октай (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:17)

БАКУ /Trend/ - Горжусь тем, что сегодня принимаю участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

"Я поздравляю вас с успешным проведением последних парламентских выборов", - добавил он.

Отметим, 7 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы". На мероприятии приняли участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций.

На конференции состоялся обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией, возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции в университете ADA будет организован круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными работами.

Международная конференция завершится 8 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!