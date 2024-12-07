В Университете АDА проходит "круглый стол" на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете АDА проходит "круглый стол" на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции".

Как сообщает в субботу Trend, представители парламентов Азербайджана и Турции обсудят на мероприятии роль парламентов в общественной дипломатии.

В рамках "круглого стола" состоятся панельные дискуссии "Роль парламентов в общественной дипломатии" и "Роль цифровых технологий и средств массовой информации в деятельности парламентов".

Отметим, что 7 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы". В мероприятии приняли участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций. На конференции состоялся обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма.

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