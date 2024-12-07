Третьи стороны не должны вредить мирным переговорам, вооружая Армению - Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения ведут мирные переговоры и третьи стороны не должны вредить им, вооружая Армению.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе обсуждений в ходе "круглого стола" на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции" сказал председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай.

Он отметил, что Минская группа ОБСЕ за 30 лет так и не восстановила справедливость в отношении Азербайджана.

"Азербайджан сам освободил свои земли от армянской оккупации. Однако некоторые круги вели антиазербайджанскую пропаганду", - подчеркнул он.

Ф.Октай добавил, что межпарламентские связи вносят важный вклад в дружбу Азербайджана и Турции.

"Мы всегда рядом друг с другом. В период такого хаоса в мире Азербайджан и Турция всегда и при любых обстоятельствах поддерживают друг друга", - сказал он.

Отметим, что 7 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы". В мероприятии приняли участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций. На конференции состоялся обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма.

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