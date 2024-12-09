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Депутат парламента Азербайджана посетит Испанию

Политика Материалы 9 декабря 2024 13:01 (UTC +04:00)
Депутат парламента Азербайджана посетит Испанию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микаилова 10 декабря посетит столицу Испании город Мадрид.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, депутат примет участие в церемонии презентации фотожурнала под названием "Тихое эхо: нерассказанные истории жертв наземных мин" по случаю Всемирного дня прав человека.

Фотожурнал состоит из отдельных историй жизни жертв мин, и фотографий, сделанных во время визита в Азербайджан влиятельным испанским фотографом Гервасио Санчесом, который специализируется на освещении войн и вооруженных конфликтов.

В рамках визита депутат Севиль Микаилова проведет в парламенте Испании ряд двусторонних встреч.

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