Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд документов - Указ (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с применением закона "О политических партиях" и "О внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу было установлено, что полномочия соответствующего органа Исполнительной власти, предусмотренные законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", осуществляет Президент Азербайджанской Республики;

В данном законе под термином "орган (учреждение)" в первом случае подразумеваются:

в отношении некоммерческих юридических лиц и филиалов и представительств иностранных некоммерческих юридических лиц - министерство юстиции Азербайджанской Республики, в отношении других некоммерческих организаций, учрежденных на территории Нахчыванской Автономной Республики - министерство юстиции Нахчыванской Автономной Республики;

в качестве Государственной налоговой службы в отношении коммерческих юридических лиц, филиалов и представительств иностранных коммерческих юридических лиц, публичных юридических лиц - министерство экономики Азербайджанской Республики, а также Государственная налоговая служба Нахчыванской Автономной Республики;

в отношении религиозных учреждений - Государственный комитет по делам религиозных учреждений Азербайджанской Республики и Государственное агентство по делам религиозных учреждений Нахичеванской Автономной Республики.

В данном законе под термином "орган (учреждение)" во втором случае подразумеваются:

в отношении некоммерческих юридических лиц и филиалов и представительств иностранных некоммерческих юридических лиц в качестве Государственной налоговой службы - Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, а в отношении политических партий -т акже Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики;

в отношении коммерческих юридических лиц, филиалов и представительств иностранных коммерческих юридических лиц и публичных юридических лиц - Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

В данном законе под термином "орган (учреждение)" подразумевается министерство юстиции Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики необходимо решить вопросы, вытекающие из закона "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона "О политических партиях".