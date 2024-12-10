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Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 10 декабря 2024 11:44 (UTC +04:00)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с годовщиной смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги перед Азербайджанским государством и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает во вторник Trend, были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем участники мероприятия посетили могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Фото: Заур Мустафаев

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Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Члены ОО "Альянс" почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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