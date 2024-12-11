Достижение мира между Азербайджаном и Арменией поспособствует развитию региона - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Мы приблизились к установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках обсуждения бюджета на 2025 год на заседании Великого национального собрания Турции.

Министр отметил, что есть надежда, что в важном для Турции регионе Южного Кавказа будет установлен мир.

"Мы приблизились к установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Достижение мира будет способствовать развитию региона и откроет новые возможности. Турция поддерживает все усилия в этом процессе", - сказал Хакан Фидан.