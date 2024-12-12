Передаваемое Армении оружие, в частности, Францией, вызывает серьезную обеспокоенность - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Вооружение Армении должно осуществляться в рамках ответственных параметров, а оружие смертоносного и наступательного характера, передаваемое Армении, в частности, Францией, вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Он отметил, что Армения реализует программу вооружения и милитаризации и одной из основных сил, стоящих за ней, является член Европейского Союза и член НАТО - Французская Республика.

"Мы сожалеем, что Французская Республика участвует в такой программе вооружений вопреки своим международным обязательствам, своему статусу страны-члена НАТО и Европейского союза.

В связи с программой вооружения Армении Азербайджан особо отмечает, что Армения была оккупационным и агрессивным государством. Опыт системы международных отношений после Второй мировой войны по отношению к государствам-захватчикам и агрессорам также показывает, что в этом вопросе должны существовать определенные ограничения. Потому что процесс кодификации международных отношений начался после Второй мировой войны.

"После этого процесса в мире очень мало стран, которые совершили оккупацию и агрессию. Армения также является страной, совершившей такое преступление. С этой точки зрения вооружение Армении должно осуществляться в рамках ответственных параметров. А летальные и наступательные вооружения, передаваемые Армении, в частности, Францией, вызывает серьезную обеспокоенность. Такие программы вооружения реализуются не только Францией, но и другими государствами", - подчеркнул Х.Гаджиев.