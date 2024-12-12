Перевооружение Армении негативно влияет на сохранение мира и стабильности в регионе - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Перевооружение Армении негативно влияет на сохранение мира и стабильности в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время приема находящейся с визитом в стране делегации во главе с командующим ВВС Турецкой Республики генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

На встрече, состоявшейся в министерстве обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, проинформировал турецкую делегацию о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе, подчеркнув негативное влияние перевооружения Армении на сохранение мира и стабильности в регионе.

Отметив, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основывается на дружеских и братских отношениях, министр подчеркнул важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами. Он также сказал, что развитие военной промышленности братской Турции с каждым днем, является предметом гордости.

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