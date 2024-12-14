ЦИК подготовил памятку для наблюдателей

БАКУ /Trend/ - В рамках просветительской программы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в связи с назначенными на 29 января 2025 года муниципальными выборами продолжается реализация проектов по разным направлениям для участников выборов разного статуса.

Как сообщили Trend в отделе СМИ и коммуникаций Секретариата ЦИК, Центральная избирательная комиссия в соответствии со своей масштабной программой подготовила Памятку для наблюдателей на азербайджанском и английском языках.

Основная цель проекта – информирование наблюдателей, которые будут отслеживать муниципальные выборы, оказание им методической помощи и дальнейшее совершенствование их свободной деятельности.

В памятке разъяснены основные соответствующие положения и понятия Избирательного кодекса, отражены определенные законодательством принципы ведения наблюдения и в то же время четко обозначены права и обязанности наблюдателей.

Памятка составлена на основе Избирательного кодекса и соответствующих нормативных актов, утвержденных Центральной избирательной комиссией.

Ее можно приобрести в нижестоящих избирательных комиссиях, а также на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

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