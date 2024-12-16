Джейхун Байрамов и архиепископ Святого Престола обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО) (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 13:34)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером в рамках его визита в страну.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча один на один между сторонами была продолжена в расширенном составе с участием делегаций.

"В ходе встречи в расширенном составе были обсуждены перспективы развития как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что наблюдаемый рост динамики взаимных визитов и контактов между двумя странами вызывает удовлетворение, вносит серьезный вклад в существующее сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом в политической, культурной, гуманитарной сферах. С удовлетворением была отмечена важность начала деятельности посольства Азербайджана в Ватикане для двусторонних отношений. Был отмечен визит Папы Римского Иоанна Павла II в Азербайджан в 2002 году, Папы Франциска в 2016 году, выражена уверенность в том, что взаимные визиты будут продолжаться.

Отмечено, что активное участие Фонда Гейдара Алиева, действующего под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в реставрации памятников культуры международного значения, расположенных во многих регионах мира, включая Святой Престол, заслуживает похвалы.

Принятые меры являются продолжением существующего опыта и деятельности Азербайджана в области продвижения мультикультурализма, отмечена заинтересованность в развитии сотрудничества в этом направлении, а также со Святым Престолом.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал другую сторону о результатах 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведенной в Азербайджане в текущем году, подчеркнув, что в рамках успешно проведенной под председательством Азербайджана COP29, помимо ряда важных мероприятий и инициатив, был организован Глобальный Бакинский саммит мировых религиозных лидеров.

Было подробно рассказано о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о текущем состоянии процесса нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, о работе, проводимой делимитационными комиссиями. Несмотря на то, что были достигнуты важные успехи в продвижении мирной повестки дня, инициированной Азербайджаном, отмечено, что в Конституции Армении и других законодательных актах продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану, а также быстрое вооружение Армении создают угрозу миру и безопасности региона.

Архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил благодарность за условия, созданные при строительстве церкви, отметив, что он испытывает большое удовлетворение по поводу освящения католической церкви, которая будет построена в честь Иоанна Павла II.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!