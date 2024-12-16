В Азербайджане создается Комитет по оценке судей

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".

Как сообщает Trend, согласно документу, создается Комитет по оценке судей.

Судебно-правовой совет в целях оценки деятельности судей формирует Комитет по оценке судей в составе 9 членов:

трое судей Верховного суда Азербайджанской Республики;

трое судей судов апелляционной инстанции;

трое судей судов первой инстанции.

Член Судебно-правового совета или Комитета по выборам судей одновременно не может быть членом Комитета по оценке судей.

Срок полномочий членов Комитета по оценке судей составляет пять лет.

Деятельность Комитета по оценке судей финансируется Судебно-правовым советом за счет средств, выделяемых Совету из государственного бюджета. Предусмотренные настоящим законом гарантии для членов Судебно-правового совета распространяются и на членов Комитета по оценке судей.

Срок полномочий членов Комитета по выборам судей составляет пять лет.

Комитет по выборам судей собирает документы кандидатов на вакантную должность судьи, организует в прозрачной форме для этих лиц тестирование, письменный экзамен и собеседование.

Деятельность Комитета по выборам судей финансируется Судебно-правовым советом за счет средств, выделяемых Совету из государственного бюджета.