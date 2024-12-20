Адыш Мамедов назначен послом Азербайджана в Катаре - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Адыш Сакит оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Адыша Сакит оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар", - говорится в распоряжении главы государства.