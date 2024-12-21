Одним из спонсоров кампании против Азербайджана во время COP29 был сын Рубена Варданяна

БАКУ /Trend/ - Одной из причин нарастания негативной кампании против COP29 стало привлечение к ней богатыми бизнесменами компаний, имеющих опыт в области PR и формирования негативного имиджа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз "Гибридные атаки против COP29: Наше общество не должно стать жертвой гибридных угроз!".

"В результате расследований стало ясно, что богатые бизнесмены, такие как Давид Варданян (сын Рубена Варданяна) и Нубар Афеян, организуют гибридные атаки с максимальным использованием финансовых ресурсов и личных связей в кампании против Азербайджана", - говорится в отчете.

Отмечается, что тактика тандема Варданян-Афеян в антиазербайджанской кампании построена на привлечении к определенным проектам известных PR-компаний, голливудских звезд, богатых американских бизнесменов и влиятельных семей, а также государственных чиновников. Злоупотребляя доверием людей, они осуществляют свою коварную деятельность под видом благотворительных мероприятий через Фонд гуманитарных инициатив "Аврора" и учрежденную ими премию "Аврора". Недавно они приняли Челси Клинтон, члена семьи Клинтонов, в состав отборочного комитета премии "Аврора". Также ряд членов отборочного комитета занимается деятельностью против COP29 и Азербайджана.

"В то же время семья Варданян привлекла к этому пиар-компанию "Edelman", которая фигурировала в ряде скандалов, и юридическую фирму "Perseus Strategies". "Edelman" проводит кампанию в социальных сетях под хэштегами #FreeRubenVardanyan и #freearmenianprisoners", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что их целью является организация массовых атак на Азербайджан путем получения поддержки на мировом уровне, оказания давления в форме петиций и писем, привлечения различных официальных лиц, частных организаций и средств массовой информации. На созданном ими сайте www.freearmenianprisoners.com они создают иллюзию, что кампания Рубена Варданяна поддерживается якобы из 109 стран, включая Азербайджан, с целью придания этому убедительности.

"В обращении под названием "Рубен Варданян и другие армянские лидеры: годовщина в качестве политических заключенных в Азербайджане" четко видно, с какими государствами и организациями работает компания "Edelman". Отдельную поддержку семье Варданян в этом вопросе оказывает французская PR-компания Havas. Кстати, интересным фактом о компании "Edelman", которая фигурировала во многих скандалах, является то, что 10 лет назад она оказывала услуги компаниям, отрицающим изменение климата и глобальное потепление, как показало исследование, проведенное The Guardian.

Что касается "Perseus Strategies" и её руководителя Джареда Гензера, то, помимо антиазербайджанской деятельности, которую он проводит как юридический советник семьи Варданян, он также ведет широкую кампанию против нашей страны через созданную им международную "правозащитную" НПО "Freedom Now", - говорится в отчете.

Отмечается, что "Freedom Now", объединившись с другими "известными" НПО, непрерывно занимается деятельностью против COP и Азербайджана. Сказанное находит подтверждение в фото-фактах.

Еще один интересный факт связан с аргентинцем Луисом Морено Окампо, который был первым прокурором Международного уголовного суда. Он является членом Международного юридического консультативного совета Центра Рауля Валленберга по правам человека. Председателем Организации по Америке является глава Perseus Strategies Джаред Гензер. В то же время Эдуардо Эрнекян, миллиардер армянского происхождения из Аргентины по прозвищу "Эль Арменио", является председателем Международного фонда Рауля Валленберга.

Помимо сходства названий обеих организаций, между руководящими лицами также существуют тесные отношения. Тот факт, что Окампо является соотечественником Эрнекяна, только усиливает сомнения. Только за последний месяц он сделал более 120 предвзятых публикаций против Азербайджана и COP29 на своей странице в соцсети X", - говорится в отчете.

В то же время подчеркивается, что в скоординированной кампании через социальные сети использовался ряд хэштегов. В основном #COP29, #COPOUT29, #cop29exposed, #COP29Exposed, #BoycottCOP29, #ProtestCOP29. Анализ хэштегов #FreeRubenVardanyan, #FreeArmenianPrisoners, #FreeArmenianHostages, #Enthegagrule, #greenwashing, #stopgreenwashgenocide, #stopwhitewashgenocide и других показывает, что кампания ведется из единого центра, в частности через профили, связанные с лицами армянского происхождения, подчеркивается в отчете.

Также отмечается, что наблюдались факты скоординированного и массового использования фейковых аккаунтов в большинстве профилей.

"С фейковых профилей осуществляется манипулирование контентом через бот-системы, с одновременной публикацией автоматических ответов с тем же контентом на публикации, сделанные в отношении COP29, и, таким образом, предпринимаются действия, направленные на введение в заблуждение общественного мнения", - говорится в отчете.

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