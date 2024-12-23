Стали известны органы управления Азербайджанского фонда развития бизнеса

БАКУ /Trend/ - Органами управления Азербайджанского фонда развития бизнеса являются Наблюдательный совет и Правление.

Как сообщает Trend, это отражено в Уставе фонда, который сегодня утвердил Президент Ильхам Алиев.

Согласно Уставу, Наблюдательный совет осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Фонда. Совет будет сформирован в составе 5 членов, включая председателя. Два члена Совета будут назначены министерством экономики, а 3 - следующими государственными структурами:

- Центральный Банк Азербайджана;

- Министерство финансов;

- Государственный нефтяной фонд.

Председатель Совета назначается и освобождается от должности министром экономики. Совет будет работать на общественных (бесплатных) основаниях.

Правление будет осуществлять текущее руководство деятельностью Фонда и будет состоять из 5 членов – председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности министром экономики, и четырех заместителей председателя. В случае временного отсутствия председателя его полномочия будет исполнять один из заместителей председателя соответствующим приказом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!