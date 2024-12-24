Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в связи с материально-техническим обеспечением Вооруженных сил - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона № 63-VIIQD Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" и "О применении закона № 485-VIQD Азербайджанской Республики от 25 февраля 2022 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" и "О внесении изменения в указ № 1639 Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2022 года ”О внесении изменений в указ № 1794 Президента Азербайджанской Республики от 19 января 2018 года "О применении закона № 955-VQ Азербайджанской Республики от 29 декабря 2017 года "О вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 9.6 закона Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" в течение шести месяцев должен определить порядок обеспечения армии и других вооруженных формирований Азербайджана материально-техническими средствами в мирный период и период войны (вооруженного конфликта) и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

Решить другие вопросы, вытекающие из закона №63-VIIQD Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Пункт 1.1 указа №1639 Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2022 года (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022, №3, статья 227 (Том I) "О применении закона № 485-VIQD Азербайджанской Республики от 25 февраля 2022 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" и "О внесении изменения в указ № 1794 Президента Азербайджанской Республики от 19 января 2018 года ”О применении закона № 955-VQ Азербайджанской Республики от 29 декабря 2017 года "О вооруженных силах Азербайджанской Республики" подлежит отмене.

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