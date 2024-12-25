Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким людей, погибших в результате крушения самолета в Актау (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким людей, погибших в результате крушения самолета в Актау.

Как сообщает Trend, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram говорится:

«Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!»