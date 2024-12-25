Проводятся работы по идентификации тел лиц, погибших в авиакатастрофе под Актау

БАКУ /Trend/ - Проводятся работы по идентификации тел лиц, погибших сегодня в результате крушения в городе Актау самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, которое прошло под председательством премьер-министра Али Асадова, сообщает Trend.

На заседании было дано поручение о принятии неотложных мер по проведению необходимой работы с семьями и родственниками пострадавших.

Было отмечено, что посредством "горячей линии", созданной в Международном аэропорту Гейдар Алиев, членам семей и родственникам пассажиров разбившегося самолета также была предоставлена необходимая информация, им была оказана психологическая и другая необходимая поддержка.

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