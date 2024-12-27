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Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет Азербайджана на 2025 год

Политика Материалы 27 декабря 2024 10:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет Азербайджана на 2025 год
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятый Милли Меджлисом 16 декабря.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно документу, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год составят 38 миллиардов 356 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 407 миллионов 600 тысяч манатов (в том числе централизованные доходы - 37 миллиардов 562,064 миллиона манатов, местные доходы - 793 миллионоа 936 тысяч манатов, централизованные расходы - 40 миллиардов 608,389 миллиона манатов, местные расходы - 799,211 миллиона манатов).

Президент Ильхам Алиев подписал указ по ряду вопросов, связанных с применением вышеуказанного закона.

Согласно указу, в соответствии с административной классификацией утверждена сумма средств, выделяемых на уровне подразделений и вспомогательных подразделений функциональной классификации, по организациям и мероприятиям, финансируемым из государственного бюджета и получающим финансовую помощь.

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