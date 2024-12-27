В рамках ОТГ будет создан Механизм гражданской обороны

БАКУ /Trend/ - 27 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи генсек еще раз выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", пожелал терпения семьям погибших.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил благодарность за поступившие в первые минуты трагедии письма с соболезнованиями и заявления, сделанные ОТГ и генеральным секретарем.

Министр подчеркнул, что укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках ОТГ является главным приоритетом. Азербайджан постоянно поддерживает шаги, инициативы и идеи, предпринимаемые в рамках Организации тюркских государств с целью реализации этого потенциала. Министр отметил важность дальнейшего укрепления и расширения секретариата Организации и статуса наблюдателя в международных организациях.

Стороны отметили значение состоявшегося в этом году в Шуше неформального саммита, принятой в ходе него Карабахской декларации, а также принятых в ходе проведенного в Бишкеке саммита решений для многостороннего сотрудничества в рамках организации. Было доведено до внимания, что принятие в этом году единого тюркского алфавита, нового флага и логотипа организации, решение об учреждении в рамках ОТГ Механизма гражданской обороны, а также договоренности по ряду других направлений еще больше укрепили организацию.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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