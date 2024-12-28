Частным телерадиокомпаниям в Азербайджане будет оказана единовременная финансовая помощь - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общегосударственным теле- и радиовещателям в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, Аудиовизуальному совету Азербайджанской Республики было выделено 2,5 миллиона манатов с целью оказания дополнительной поддержки частным общегосударственным телевизионным и радиовещательным компаниям, работающим в Азербайджанской Республике, для осуществления вещания посредством телекоммуникационных спутников и других средств.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

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