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Частным телерадиокомпаниям в Азербайджане будет оказана единовременная финансовая помощь - Распоряжение

Политика Материалы 28 декабря 2024 18:21 (UTC +04:00)
Частным телерадиокомпаниям в Азербайджане будет оказана единовременная финансовая помощь - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общегосударственным теле- и радиовещателям в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, Аудиовизуальному совету Азербайджанской Республики было выделено 2,5 миллиона манатов с целью оказания дополнительной поддержки частным общегосударственным телевизионным и радиовещательным компаниям, работающим в Азербайджанской Республике, для осуществления вещания посредством телекоммуникационных спутников и других средств.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

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