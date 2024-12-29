Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награжении членов экипажа самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение 25 декабря близ Актау.
Согласно распоряжению, погибшим в авиакатастрофе членам экипажа - Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокюме Джалил гызы присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».
Пострадавшие в авиакатастрофе члены экипажа – Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы награждены орденом "Рашадат" I степени.
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