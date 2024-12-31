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Президент Ильхам Алиев: Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение

Политика Материалы 31 декабря 2024 23:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что наша страна уверенно развивалась, глава государства сказал: «Международный авторитет нашей страны значительно вырос. В экономике страны есть положительная динамика, возросла наша военная мощь. В стране царит стабильность. Азербайджанский народ жил в условиях безопасности».

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