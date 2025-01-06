БАКУ /Trend/ - Существуют моменты в истории, которые заставляют содрогнуться даже самых стойких. Всплывшее выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года — это не просто архивный материал, это холодный душ для тех, кто еще верил в человеческие принципы, лежащие в основе государственного строительства. Эти слова, произнесенные спустя несколько дней после оккупации Агдама, стали пугающим напоминанием о том, какими методами строилась современная Армения.

История, написанная кровью и депортацией

Тер-Петросян в своем обращении с поразительной откровенностью говорит о том, что главной целью армянского руководства была не борьба за "независимость" или "освобождение" Карабаха, а создание этнически чистой Армении. Его слова звучат как манифест геноцида: "Мы очистили Армению и Арцах от представителей других народов... Это 600-летняя проблема, которую мы решили". Эти фразы обнажают всю суть происходившего: массовые убийства и депортации стали инструментами для создания однородного общества.

Тер-Петросян не скрывает, что в результате этих действий 170 тысяч азербайджанцев были изгнаны с земель, где они жили веками. Варденис, Масис, Амасия, Зангезур — места, где азербайджанцы составляли значительную часть населения, — превратились в символы насильственного изгнания. Это стало основой для создания моноэтнического государства, а циничная формулировка "это не произошло само собой" лишь подчеркивает продуманность и жестокость таких действий.

Цинизм как стратегия

Шокирует не только содержание, но и тон, с которым первый президент Армении говорит об этом. Массовая депортация преподносится как "спасение" и "необходимость". Он утверждает, что без этих действий Армения не смогла бы существовать: "Если бы в Армении осталось 170 тысяч представителей других народов, наше государство не смогло бы защитить свои районы". Таким образом, этнические чистки становятся основой национальной политики, оправданием всех последующих шагов.

Еще более холодно звучат его слова о судьбе азербайджанцев, проживавших в Армении: "Если бы движение не началось вовремя, 500 тысяч армян в Азербайджане оказались бы в заложниках". Это признание превращает человеческие жизни в инструмент геополитических расчетов. Те, кто был изгнан, уничтожен или стал беженцем, в словах Тер-Петросяна превращаются в абстрактные цифры, безликие жертвы "национально-освободительной борьбы".

Стратегия "заморозки" и цинизм будущего

Еще один аспект, заставляющий задуматься, — это подход к Карабахскому конфликту. Тер-Петросян открыто говорит о том, что задача Армении заключалась в том, чтобы заморозить конфликт, создать видимость стабильности, а затем в течение десятилетий продвигать свою политику. Этот стратегический расчет показателен: "Главная задача — остановить войну, обеспечить прочный мир, а затем приступить к переговорам, которые могут длиться 20-30 лет". За этим видится не поиск компромиссов, а долгосрочная тактика оправдания оккупации и укрепления позиций.

Наследие спустя десятилетия

Прошло более 30 лет, но слова Тер-Петросяна звучат как зловещее эхо прошлого, которое продолжает отравлять настоящее. Оправдание этнических чисток, преподнесение насилия как "освобождения" и попытки переписать историю в духе национализма не могут оставаться незамеченными. Эти признания обнажают цинизм и жестокость, которые стали фундаментом политической системы, построенной на страданиях и крови.

Сегодня, когда эти кадры вновь всплыли в публичное пространство, возникает вопрос: будет ли эта правда услышана, и готовы ли те, кто управляет Арменией сейчас, признать ошибки прошлого, вместо того чтобы уклоняться от ответственности? Иначе история, построенная на насилии, продолжит сеять разрушение, не оставляя места для мира и согласия.

История как судья: уроки прошлого и надежда на справедливость

Время неизбежно разоблачает то, что пытались скрыть. Спустя десятилетия, правда выходит на поверхность, обнажая мотивы и последствия политики, основанной на ненависти и этнической нетерпимости. Освобождение азербайджанских земель от оккупации, возвращение четырех сел Газахского района без единого выстрела и уверенные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праве каждого изгнанного вернуться домой — это не только политическая победа, но и триумф справедливости, который наполняет миллионы людей надеждой.

На этом фоне откровения Левона Тер-Петросяна звучат как зловещее напоминание о том, как далеко может зайти политика, построенная на ненависти. Его признания, заснятые в 1993 году, проливают свет на истинные цели армянского руководства того времени: не создание демократического государства, а насильственная этническая чистка, превращение Армении в моноэтническое государство, замаскированное под “национально-освободительное движение”.

Моноэтническая утопия и её цена

Тер-Петросян с откровенностью, которая граничит с цинизмом, утверждает, что Армения не смогла бы существовать без изгнания азербайджанцев. Его слова об “очищении” страны и превращении Карабаха в этнически однородный край — это не просто риторика, а признание государственного курса, который открыто нарушал нормы международного права и элементарные моральные принципы.

Цель была проста: стереть с карты людей и культуры, которые мешали утвердить националистическую мечту. Мирных азербайджанцев изгоняли с их исторических земель, превращая их дома в руины, а их самих — в беженцев. Но оказалось, что мечта о моноэтнической Армении — это не путь к процветанию, а билет в пропасть.

Разрушенные иллюзии

То, что казалось "освобождением" и "героизмом", обернулось национальной трагедией для самой Армении. Вместо процветающего государства армянское общество погрузилось в глубокий социально-экономический кризис. Эмиграция, утрата человеческого капитала и обнищание — вот плоды политики, строившейся на несправедливости и насилии. Карабах, который должен был стать символом успеха, десятилетиями оставался эпицентром конфликта, а его будущее находилось под вопросом.

Сегодня, когда территория возвращена под контроль Азербайджана, становится ясно, что стратегия этнических чисток была не только жестокой, но и недальновидной. Она уничтожила не только судьбы изгнанных, но и будущее тех, кто должен был строить жизнь в "освобожденном" крае.

Запад и двойные стандарты

Пожалуй, самое горькое в этой истории — это молчание тех, кто провозглашает себя защитниками прав человека. Риторика Тер-Петросяна, которая ничем не отличается от самых мрачных страниц европейской истории XX века, практически не вызывает осуждения. Открытое признание в геноциде, в изгнании сотен тысяч людей воспринимается многими как "внутреннее дело".

Почему Запад, радеющий за права меньшинств и гуманистические ценности, закрывает глаза на эти откровения? Оправдывать это геополитическими расчетами или нежеланием признать ошибки прошлого — значит лишь усугублять несправедливость. Но время неумолимо: архивы раскрывают то, что замалчивали десятилетиями.

История как урок и надежда

Уроки прошлого говорят ясно: несправедливость, какой бы мощной она ни казалась в моменте, всегда обречена на поражение. Сегодня мы видим, как политика, основанная на ненависти и насилии, возвращается к своим авторам бумерангом.

Армения стоит на развалинах своих собственных иллюзий. Левон Тер-Петросян ушел с политической сцены, но наследие его политики тяготит всю страну. Демографический кризис, экономические проблемы и утрата международного доверия — это цена, которую Армения платит за стремление к этнической монополии.

Но правда, как показывает время, всегда побеждает. Сегодня, когда Карабах вернулся к Азербайджану, а изгнанные возвращаются в свои дома, мир получает возможность увидеть истину. Это не просто политический процесс — это восстановление справедливости, долгожданное для тех, чьи жизни были разрушены.

История говорит нам: будущее принадлежит не тем, кто строит стены ненависти, а тем, кто создает мосты справедливости.

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