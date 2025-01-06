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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством (ФОТО)

Политика Материалы 6 января 2025 20:55 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.

Как сообщает Trend, в публикации говорится: «Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества! В этот светлый праздничный день выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством (ФОТО)
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