БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.

Согласно указу, министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями, передает в пятницу Trend.

Так, владельцем и оператором системы является министерство экономики Азербайджанской Республики.

Настоящее Положение определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования информационной системы "Национальные пространственные данные".

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