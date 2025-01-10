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Министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями

Политика Материалы 10 января 2025 15:42 (UTC +04:00)
Министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.

Согласно указу, министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями, передает в пятницу Trend.

Так, владельцем и оператором системы является министерство экономики Азербайджанской Республики.

Настоящее Положение определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования информационной системы "Национальные пространственные данные".

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