Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, сообщает в пятницу Trend.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние соболезнования в связи с крушением самолета близ города Актау в Казахстане, в результате которого погибли и получили тяжелые травмы граждане Азербайджанской Республики. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки их родным и близким, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе со священнослужителями Бакинской епархии возношу молитвы к Милостивому Творцу, дабы Он утешил сердца скорбящих и раненых и укрепил всех тех, кого коснулась трагедия", - говорится в письме.