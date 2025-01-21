Наша задача — подарить молодому поколению на Южном Кавказе мир, построенный на диалоге и взаимопонимании — Салман Гамбаров в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На границе звуков и слов, где языки порой бессильны, начинается музыка. Она — невидимая нить, соединяющая народы, культуры, души.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал выдающийся джазмен, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров в аналитическом проекте "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.

Салман Гамбаров — не просто музыкант, он голос эпохи, несущий в себе мудрость прошлого и стремление к гармонии будущего. Его слова — это больше, чем размышления о музыке. Это манифест, обращенный к народам Южного Кавказа: музыка способна стать мостом над пропастью политических, исторических и национальных конфликтов.

"Музыка объединяет людей, разрушая стены непонимания. Она лишает предрассудки их силы, заставляя слушать и чувствовать, без переводчиков и посредников", — говорит Гамбаров.

Эта идея для него - не просто философская концепция, а прожитая реальность. В 2010 году в Тбилиси на фестивале "Кавказ Джаз" Гамбаров был частью интернационального коллектива, где музыканты из Азербайджана, Грузии, Армении и Турции играли вместе, создавая нечто большее, чем музыку. Они создавали диалог.

"Мы были одной командой: армянский саксофонист, грузинский барабанщик, турецкий басист и я, азербайджанский пианист. Мы выступали в Тбилиси, Вильнюсе, а затем этот проект прекратился. Почему? Потому что мы вернули свои земли. И тут вдруг выяснилось, что дружба возможна только при определенных условиях. Это больно и неправильно", — делится он.

Но боль эта, по мнению Гамбарова, не повод для отчаяния, а призыв к действию.

Музыка для него — это инструмент борьбы с ложью. Он резко критикует попытки приписать Фикрету Амирову армянскую композицию, которую называет "абсолютной пошлостью".

"Фикрет Амиров был гением, а его сын Джамиль продолжает его дело. Культура — это наша идентичность. И если мы позволим лжи и посредственности заполонить её, то потеряем себя".

Вспоминая прошлое, Гамбаров возвращается к событиям 1987 года, когда он участвовал в музыкальном фестивале в Дилижане. Он помнит, как музыка использовалась в качестве инструмента националистической пропаганды.

Гамбаров верит, что творческая элита может стать локомотивом перемен. Но для этого нужно освободиться от страха перед общественным мнением и делать шаги навстречу.

Музыка, как утверждает Гамбаров, способна вернуть Южному Кавказу утраченное доверие. Это не просто ностальгия по прошлому, это стремление к будущему, где поколения будут жить в мире, создавая новую культуру.

"Мы должны смотреть вперёд, а не назад. Молодые поколения ждут от нас примера. И наша задача — подарить им мир, построенный на диалоге и взаимопонимании. Музыка может спасти нас. Но только если мы этого захотим".

Эта идея для него — не просто философская концепция, а прожитая реальность. В 2010 году в Тбилиси на фестивале "Кавказ Джаз" Гамбаров был частью интернационального коллектива, где музыканты из Азербайджана, Грузии, Армении и Турции играли вместе, создавая нечто большее, чем музыку. Они создавали диалог.

"Мы были одной командой: армянский саксофонист, грузинский барабанщик, турецкий басист и я, азербайджанский пианист. Мы выступали в Тбилиси, Вильнюсе, а затем этот проект прекратился. Почему? Потому что мы вернули свои земли. И вдруг выяснилось, что дружба возможна только при определенных условиях. Это больно и неправильно", — делится он.

Но эта боль, по мнению Гамбарова, не повод для отчаяния, а призыв к действию.