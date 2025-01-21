На муниципальных выборах зарегистрированы кандидатуры 16 096 человек - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - На муниципальных выборах зарегистрированы кандидатуры 16 096 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он напомнил, что зарегистрированы до 70 тысяч наблюдателей.

"За выборами будут наблюдать до 26 тысяч наблюдателей от 23 политических партий. Они будут осуществлять наблюдение на 5 734 участках", - сказал Панахов.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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