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Обсуждены вопросы всестороннего развития отношений между Ираном и Азербайджаном

Политика Материалы 22 января 2025 17:27 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы всестороннего развития отношений между Ираном и Азербайджаном

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В центре внимания остается всестороннее развитие двусторонних отношений между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан в Тегеране 22 января на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По словам Ахмадиана, особое внимание также уделяется сотрудничеству в банковской сфере. Он подчеркнул важность координации и сотрудничества между различными структурами двух стран для дальнейшего развития отношений.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе.

Отметим, что 21 января в Тегеране началось двухдневное 16-е заседание совместной экономической комиссии Иран-Азербайджан.

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