БАКУ /Trend/ – В Тегеране подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана, документ был подписан министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садык и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Соглашение открывает новые горизонты для взаимодействия двух стран в таких сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции. Оно также нацелено на всестороннее развитие двусторонних отношений.

Отметим, что подписание документа состоялось в рамках 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, прошедшего 21–22 января в Тегеране.