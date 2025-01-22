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Подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном

Политика Материалы 22 января 2025 22:46 (UTC +04:00)
Подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ – В Тегеране подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана, документ был подписан министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садык и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Соглашение открывает новые горизонты для взаимодействия двух стран в таких сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции. Оно также нацелено на всестороннее развитие двусторонних отношений.

Отметим, что подписание документа состоялось в рамках 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, прошедшего 21–22 января в Тегеране.

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