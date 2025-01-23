В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, обязанности председателя Совета возложены на Самира Шарифова.
Отметим, что до этого председателем Совета был Али Ахмедов.
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