В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, обязанности председателя Совета возложены на Самира Шарифова.

Отметим, что до этого председателем Совета был Али Ахмедов.

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