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Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)

Политика Материалы 23 января 2025 22:54 (UTC +04:00)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Фото: МИД Пакистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана, сенатором Мухаммадом Исхаком Дара.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

Заместитель министра проинформировал главу МИД Пакистана о дискуссиях, проведенных в рамках состоявшегося сегодня 4-го раунда двусторонних политических консультаций.

Мухаммад Исхак Дара подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Пакистаном и Азербайджаном.

Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Пакистана (ФОТО)
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