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Кабинет министров Азербайджана утвердит правила реализации арестованного имущества

Политика Материалы 24 января 2025 11:58 (UTC +04:00)
Кабинет министров Азербайджана утвердит правила реализации арестованного имущества

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердит правила улучшения, продажи, сдачи в аренду и управления арестованным имуществом в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, изменения направлены не только на повышение эффективности мер, принимаемых для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации, но и на предотвращение потери стоимости арестованного имущества, что в конечном итоге способствует защите имущественных прав собственников.

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