Каждый инцидент в регионах, пострадавших от колонизации, сопровождается массовыми нарушениями прав человека - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Каждый инцидент в регионах, пострадавших от колонизации, сопровождается массовыми нарушениями прав человека.

Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на съезде Международного фронта деколонизации, сообщает Trend.

"Для меня большая честь и привилегия выступить на съезде Международного фронта деколонизации. Проведение съезда в Канаки имеет символическое значение. В 2024 году весь мир стал свидетелем трагических и несправедливых событий в Канаки. Французские власти насильственно подавили мирные протесты канакского народа, и эти жестокие меры, в том числе гибель 13 невинных людей и ранение более 200 человек, еще раз показали необходимость срочного вмешательства и солидарности мирового сообщества в вопросе ликвидации колониализма.

Я с гордостью хочу напомнить, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыто осудил преступления, совершенные против канакского народа, и выразил поддержку регионам, находящимся под колонизацией. Кроме того, Бакинская инициативная группа немедленно направила письма руководителям международных организаций и довела до мирового сообщества информацию о зверствах, совершенных против канакского народа. В результате наших совместных усилий мировая общественность за короткое время узнала об этих зверствах. Каждый инцидент в регионах, пострадавших от колонизации, сопровождается массовыми нарушениями прав человека", - сказал А.Аббасов.

По его словам, нужны международные стимулы для преодоления системного давления и восстановления справедливости, достичь свободы требует самоотверженности.

"Для меня большая честь подчеркнуть поддержку Бакинской инициативной группы созданию и последующей деятельности Международного фронта деколонизации. Он является примером, демонстрирующим силу солидарности, а также платформой для диалога, действий и укрепления нашей совместной миссии. Сегодняшний съезд - это ценная возможность обсудить последствия колониализма, борьбу с неоколониализмом, глобальные вызовы и, конечно же, возможные решения. Уверен, что обсуждения на этом мероприятии будут способствовать мобилизации совместных усилий в борьбе с колонизацией.

Мы продолжаем нашу борьбу, наша борьба во имя не только сегодняшнего дня, но и будущих поколений. Потому что им останется наследие нашей деятельности. Мы должны продолжать объединяться не только в нашей совместной борьбе за справедливость и равенство, но и в вопросе непоколебимой приверженности признанию достоинства всех народов. Пусть этот съезд станет призывом к действию для каждого из нас — приглашением продолжить борьбу за мир, свободный от колониального правления, где все народы будут иметь возможность определять собственное будущее", - сказал А.Аббасов.

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