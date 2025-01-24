Обсужден вклад партнерства между Азербайджаном и Турцией в региональную безопасность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 января заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзаев прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, в рамках визита делегация встретилась с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

"На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества с братской страной в военной сфере. Стороны обсудили вклад партнерства между Азербайджаном и Турцией в региональную безопасность и перспективы его развития. На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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