Завершилось голосование на муниципальных выборах в Азербайджане (Обновлено) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Голосование на муниципальных выборах на всех избирательных участках в Азербайджане завершилось в 19:00 по бакинскому времени, сообщает Trend.

По итогам выборов будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах.

Количество избирательных участков, на которых прошло голосование на муниципальных выборах, составило 5 846. Из них 5 734 - постоянные, 112 - временные.

В выборах имели право участвовать 5 961 987 избирателей, имеющих право голоса. По состоянию на 17:00 проголосовали 1 715 291 избиратель.

На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов.

Из 16 092 кандидатов 8 424 выдвинуты 23 политическими партиями. Около 31% кандидатов - женщины, около 82% имеют высшее образование.

На муниципальных выборах было аккредитовано в целом 70 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. Из них 26 260 - наблюдатели от политических партий.

Около 41% кандидатов на муниципальных выборах - лица в возрасте от 21 до 35 лет.

08:00

В Азербайджане на всех избирательных участках с 08:00 стартовало голосование в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Trend, в 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам.

Количество избирательных участков для голосования составляет 5 846, из которых 5 734 — постоянные и 112 — временные.

В выборах смогут принять участие 5 961 987 избирателей, имеющих право голоса.

На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Из них 8 424 кандидата выдвинуты 23 политическими партиями, 8 504 — представляют 24 политические партии, а 7 588 — независимые кандидаты. Около 31 процента кандидатов — женщины, и около 82 процентов имеют высшее образование.

Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях аккредитовано 70 625 наблюдателей, из которых 26 260 человек представляют 24 политические партии.

Около 41 процента кандидатов лица в возрасте от 21 до 35 лет.

На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Отметим, что процесс голосования продлится до 19:00.

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