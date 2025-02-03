БАКУ /Trend/ - 31 января 2025 года в бельгийской политике произошёл символический переворот: впервые в истории страны правительство возглавил лидер фламандских националистов — Барт Де Вевер, глава партии N-VA (Ново-фламандский альянс). Смена власти, ознаменованная рождением так называемой "Аризонской коалиции", стала не просто политическим событием. Это зеркало, отражающее всю гнилость бельгийской системы, балансирующей на грани внутреннего распада, но при этом не забывающей раздавать моральные наставления другим государствам. Особенно — Азербайджану.

Политический театр абсурда: страна без стабильности учит суверенитету

Бельгия — страна, где формирование правительства заняло 236 дней, и это здесь считается нормой. Страна, которая в 2010–2011 годах побила мировой рекорд, прожив 541 день без полноценного правительства. Страна, где культурно-лингвистический раскол между Фландрией и Валлонией угрожает самому её существованию. И эта м страна пытается поучать Азербайджан, как обеспечивать мир и безопасность в собственных границах?

В правительственной программе бельгийцы нашли место, чтобы указать Азербайджану, что ему делать...

Программа нового правого правительства Бельгии представляет собой 200-страничный документ, охватывающий все федеральные сферы: налоговую политику, труд и безработицу, пенсионную систему, безопасность, иммиграцию, мобильность, климат, оборону и внешнюю политику. Программа также затрагивает Южный Кавказ.

По мнению нового правительства, Южный Кавказ заслуживает большего внимания со стороны Европы.

«У нас не только глубокие культурные связи с этим стратегически важным регионом, но он также играет решающую роль в наших будущих поставках энергии и как транспортный коридор в Азию. Напряженные отношения и продолжающиеся конфликты, особенно между Арменией и Азербайджаном, требуют целенаправленного подхода со стороны Европы и Бельгии. Мы однозначно требуем уважения суверенитета и территориальной целостности сторон и призываем Азербайджан обеспечить безопасное возвращение армянского населения Нагорного Карабаха. Продолжая экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество, мы способствуем стабильности региона», — говорится в политической программе нового бельгийского правительства.

Используя в коалиционном соглашении такие выражения как "нагорный карабах", была предпринята попытка нарушить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Кроме того, в соглашении поднимается вопрос "о создании условий для возвращения армян", покинувших Азербайджан. Однако ни слова не говорится о возвращении азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении. Это этническая и религиозная дискриминация выходцев из Западного Азербайджана со стороны правительства Бельгии.

И это исходит от страны, в которой 46% фламандцев выступают за большую автономию, а 19% — за полную независимость Фландрии. Страна, где каждый политический кризис чуть ли не заканчивается обсуждением возможного распада государства. Какой ещё «суверенитет» вы хотите обсудить, господа из Брюсселя?

31 января 2025 года политическая карта Бельгии была переписана. Барт Де Вевер, харизматичный лидер партии N-VA (Ново-фламандский альянс), занял пост премьер-министра, что ознаменовало собой начало эры политических и социальных потрясений. Этот человек — не просто политик. Он — живое олицетворение противоречий, личность, чьи взгляды на федерализм, миграцию и национальную идентичность вызывают бурные дебаты не только в Бельгии, но и за её пределами.

Родившийся в 1970 году в Мортселее, Де Вевер начинал свой путь как историк, изучая прошлое, но быстро понял: будущее интересует его куда больше. Его звезда взошла в Антверпене, где в качестве мэра он продемонстрировал, что готов идти на жёсткие меры, особенно в вопросах миграции и безопасности. Под его руководством Антверпен стал городом, где жёсткая риторика против мультикультурализма перестала быть табу.

Де Вевер — ярый сторонник идеи автономии Фландрии, и это не просто лозунг. Его политическая программа — это манифест постепенной сепаратизации, завуалированной под лозунги о «децентрализации» и «эффективном управлении». Он никогда не скрывал своих амбиций: слабая Бельгия — это сильная Фландрия.

Экономика под прицелом: жесткая политика ради "больших целей"

Одной из первых задач нового правительства стало решение вопроса о государственном долге, который к концу 2024 года достиг 106% от ВВП. Это не просто цифры на бумаге — это призрак кризиса, нависающий над Бельгией, уязвимой к экономическим шокам.

Жёсткие меры Де Вевера:

Сокращение расходов на социальное обеспечение:

Уже сейчас тысячи людей выходят на улицы Брюсселя. 50 000 протестующих в декабре 2024 года — только начало. Планы по урезанию пособий и льгот ударят по самым уязвимым слоям общества. Профсоюзы, такие как FGTB, готовятся к всеобщей забастовке.

Пенсионная реформа:

Повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет — это плевок в лицо поколению, которое десятилетиями строило бельгийскую экономику. В стране, где средняя продолжительность жизни — 81,6 года, такие реформы выглядят как циничный расчёт: сократить время, которое люди могут провести на заслуженном отдыхе.

Ужесточение миграционной политики:

Для N-VA миграция — не просто социальный вопрос, это политический инструмент. Ограничение въезда беженцев, ужесточение условий для предоставления убежища и ускорение депортаций — таков рецепт Де Вевера. В 2023 году Бельгия приняла 35 000 мигрантов, и эта цифра стала поводом для ожесточённых дебатов.

Внешняя политика Де Вевера: уроки лицемерия в отношении Южного Кавказа

Самое удивительное в правительственной программе — это её внешний фокус. Казалось бы, стране, балансирующей на грани внутреннего раскола, стоит заниматься собой. Но нет, Брюссель решил, что имеет право диктовать условия Азербайджану.

В правительственном документе чёрным по белому написано: «Мы однозначно требуем уважения суверенитета и территориальной целостности сторон и призываем Азербайджан обеспечить безопасное возвращение армянского населения Нагорного Карабаха».

Секундочку. Это говорит страна, где почти половина населения Фландрии поддерживает идею независимости? Где каждый политический кризис едва не заканчивается дискуссией о возможном распаде? И эти люди имеют наглость говорить о территориальной целостности Азербайджана?

Они забыли, что более 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении в конце 1980-х? Они даже не вспомнили. Почему? Потому что двойные стандарты — это валюта, на которую опирается европейская внешняя политика.

Где были бельгийские голоса, когда фиксировались разрушения на оккупированных азербайджанских территориях? Когда армянские оккупационные силы стирали с лица земли города, разрушали мечети, превращали кладбища в пастбища? Ответ прост: этих голосов не было.

Бельгия — это политическая мозаика, которая держится на скотче из компромиссов. Де Вевер — не спаситель этой системы, он её ускоритель. Его реформы могут принести краткосрочный порядок, но они создают долгосрочный хаос: внутренний, социальный, международный.

Он может попытаться разыграть карту сильного лидера, но это не скроет факта:

Бельгия трещит по швам.

Её экономика стоит на хрупком основании долгов.

А её внешняя политика — это урок того, как не нужно вести дела с суверенными государствами.

Избирательная амнезия Брюсселя: где ваша память о беженцах?

Пока бельгийские политики с пафосом требуют от Азербайджана «обеспечить безопасное возвращение армян», они предпочитают забывать о трагедии сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель в Армении. По данным УВКБ ООН, более 250 000 азербайджанцев были вынуждены бежать из Армении в конце 1980-х годов. Кто в Брюсселе требовал их возвращения? Кто хотя бы вспомнил об их судьбе на официальных трибунах?

Вы осмеливаетесь говорить "о правах армянского населения Нагорного Карабаха", но не находите времени упомянуть, что более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещёнными лицами в результате армянской оккупации? Где ваши резолюции? Где ваши «требования»? Или права человека для вас — это политический инструмент, который вы достаёте из кармана, когда это выгодно?

Бельгийские политики, похоже, забывают о своих проблемах, когда дело касается внешней политики. Они готовы раздавать советы направо и налево, забывая, что их собственная страна разрывается на части из-за культурных, экономических и политических противоречий.

Государственный долг Бельгии составляет 106% от ВВП.

Безработица в Валлонии в два раза выше, чем во Фландрии.

Политические партии страны едва способны договориться даже о базовых вопросах внутренней политики.

Но, несмотря на это, бельгийские дипломаты с умным видом рассуждают о Южном Кавказе. Это не просто лицемерие — это высшая форма политического цинизма.

Вопрос к Брюсселю: вы серьёзно?

Как может страна, которая вот-вот развалится изнутри, поучать других? Как может государство, где каждый второй фламандец мечтает о независимости, диктовать условия Азербайджану?

Вместо того чтобы заниматься внешнеполитическим морализаторством, Бельгии стоило бы обратить внимание на свои внутренние кризисы:

На экономическое неравенство между регионами.

На угрозу сепаратизма во Фландрии.

На кризис идентичности, который делает бельгийское общество всё более фрагментированным.

Ваши «уроки демократии» звучат особенно смешно на фоне того, как вы сами боретесь за выживание своей хрупкой политической системы.

Бельгия любит говорить о себе как о "цитадели демократии" и "европейском образце стабильности". Она кичится обязательным голосованием, охватывающим более 8 миллионов граждан, и считает свою сложную систему политических компромиссов доказательством демократической зрелости. Но за фасадом красивых слов скрывается реальность, которая разрушает этот миф: Бельгия — страна, балансирующая на грани собственного распада, и её пример демонстрирует, что демократия не всегда гарантирует ни справедливость, ни объективность, ни устойчивость.

Бельгия — это не единое государство, а мозаика, склеенная из двух больших фрагментов:

Фландрия, экономически развитая, динамичная и доминирующая в политическом поле с правыми националистическими партиями, такими как N-VA.

Валлония, франкоязычная, экономически депрессивная и социально ориентированная, где сильны социал-демократы и левые силы.

Этот раскол не просто культурный. Он политический и идеологический, превращающий каждое формирование правительства в агонию. По данным опроса Ipsos (2024):

Более 40% фламандцев выступают за расширение автономии Фландрии.

19% — за полную независимость региона.

Это не маргинальные настроения. Это — угроза существованию самой Бельгии. Страна, где половина населения одного из регионов мечтает об отделении, не имеет морального права рассуждать о территориальной целостности других государств.

Вторая трещина в бельгийской "демократической модели" — это экономический дисбаланс:

Во Фландрии уровень безработицы — 3,5%, экономика процветает за счёт промышленности и логистики.

В Валлонии безработица достигает 8,5%, регион зависит от дотаций и социальных программ.

Этот разрыв не просто экономический — он превращается в политическое топливо для фламандских националистов, которые задают резонный вопрос: "Почему мы должны платить за тех, кто не хочет работать так же усердно, как мы?"

И вот вам рецепт для будущего кризиса:

Экономическое неравенство.

Политический сепаратизм.

Кризис идентичности.

Итог? Сценарий Югославии в замедленной съёмке, где конфликт замаскирован под бесконечные "демократические" переговоры.

Что значит быть бельгийцем?

Для фламандца — это часто просто административный факт, не более.

Для валлонца — это, возможно, часть культурной идентичности, но не основа его мировоззрения.

Как долго такая "демократия" может существовать? История показывает, что подобные конструкции либо реформируются, либо распадаются.

На фоне этих внутренних катастроф бельгийская внешняя политика выглядит как фарс. Они смеют говорить об "уважении суверенитета" и "территориальной целостности", когда в их собственной стране вопрос территориальной целостности не решён.

Когда бельгийские политики требуют от Азербайджана "обеспечить безопасное возвращение армянского населения Нагорного Карабаха", возникает вопрос:

А где были ваши заявления, когда сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих земель?

Почему вы молчите о разрушениях, устроенных армянскими оккупационными силами?

Ответ очевиден: двойные стандарты — это суть западной внешней политики. И Бельгия — не исключение.

Новое правительство Бельгии во главе с Бартом Де Вевером — это не шаг вперёд. Это политический эксперимент с непредсказуемыми последствиями.

Внутренние реформы, направленные на сокращение долга и урезание социальных программ, уже привели к массовым протестам.

Внешнеполитические заявления демонстрируют не силу, а отчаяние страны, пытающейся сохранить хоть какое-то влияние за пределами своих границ.

Государство, которое не может сохранить собственное единство, не имеет морального права указывать другим, как управлять территорией, народом и будущим.

Если Бельгия хочет сохранить хоть какой-то авторитет на международной арене, ей стоит закрыть учебники по внешнеполитическому морализаторству и заняться собственными проблемами. Иначе она останется лишь примером того, как не нужно управлять государством в XXI веке.

Новое правительство Бельгии во главе с Бартом Де Вевером — это не символ силы, а доказательство того, как хрупко бельгийское государство. Возможно, вместо того чтобы писать резолюции по Южному Кавказу, вам стоит подумать о том, как не превратиться в «Бельгию на карте вчерашнего дня».

Азербайджан не нуждается в ваших советах. Мы знаем, как защищать свою территорию, свой народ и свой суверенитет. А вам, господа из Брюсселя, пора бы научиться хотя бы защищать единство собственной страны, прежде чем давать рекомендации другим...

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