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Увеличение числа встреч между Азербайджаном и Ираном способствует улучшению отношений и взаимопониманию — официальный Тегеран

Политика Материалы 3 февраля 2025 13:45 (UTC +04:00)
Увеличение числа встреч между Азербайджаном и Ираном способствует улучшению отношений и взаимопониманию — официальный Тегеран
Фото: Информационный портал пресс-секретаря МИД Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Увеличение числа встреч и поездок между официальными лицами Азербайджана и Ирана способствует взаимопониманию, улучшению отношений и устранению общих беспокойств.

Как сообщает Trend, об этом 3 февраля заявил на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, официальные лица двух стран провели переговоры, направленные на укрепление двусторонних отношений и разрешение некоторых недоразумений.

Багаи подчеркнул важность Южного Кавказа и соседних стран, включая Азербайджан и Армению, для Ирана.

"У Ирана хорошие отношения с обеими странами, в последние дни дипломатические поездки еще больше увеличились. Иран неоднократно отмечал, что готов оказать любую помощь в продвижении переговоров между двумя странами", - сказал он.

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