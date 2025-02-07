До сих пор Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более $40 млн - Алескер Гасанов

БАКУ /Trend/ - В связи со сложившейся ситуацией в Украине Азербайджан несколько раз отправлял гуманитарные грузы, объем которых уже превысил сумму в 40 миллионов долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам начальник отдела электрической и тепловой энергии минэнерго Азербайджана Алескер Гасанов.

Он отметил, что для устранения ущерба, нанесенного электроэнергетическому хозяйству Украины в результате войны, формирования устойчивой энергетической инфраструктуры из Азербайджана по просьбе украинской стороны были отправлены различное электрооборудование, провода, кабели.

"Среди отправленных грузов можно отметить около 70 генераторов, миллионы метров проводов и кабелей. В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования", - добавил он.

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