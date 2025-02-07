Самиру Шарифову поручены новые обязанности - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ от 6 октября 2016 года "О создании Национального координационного совета по устойчивому развитию".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, заместителя премьер-министра Али Ахмедова, возглавляющего Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджанской Республики, сменил другой заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

Кроме того, внесены изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 6 января 1995 года "О мерах по обеспечению выполнения обязательств, принятых Азербайджанской Республикой в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата".

На посту председателя Государственной комиссии Али Ахмедова сменил заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

Кроме того, заместитель премьер-министра Самир Шарифов сменил Али Ахмедова на посту председателя Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.