В Карсе завершились совместные учения азербайджанских и турецких военных (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представили нашу страну на «Зимних учениях-2025», проходивших в турецком городе Карс.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В связи с этим в Отдельной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония.

Выступивший на церемонии командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов рассказал о важности совместных военных учений и подчеркнул, что опыт, обретенный в ходе учений, положительно отразится на боеспособности армии. От имени руководства министерства обороны он поблагодарил военнослужащих за продемонстрированные навыки и профессионализм.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей во время учений.

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