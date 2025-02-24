Президент Ильхам Алиев: Необходимо довести экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном до уровня наших политических связей

БАКУ /Trend/ - Необходимо довести экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном до уровня наших политических связей, и это станет хорошей демонстрацией взаимной политической воли.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в расширенном составе в Баку.

"На сегодняшней встрече с господином премьер-министром мы уже охватили значительную часть нашей двусторонней повестки дня, и теперь продолжим работу с делегациями.

Уверен, что этот визит укрепит братские связи между нашими странами. Мы будем продолжать поддерживать друг друга во всех международных институтах. Мы договорились о нашей очень амбициозной экономической программе действий и сегодня обсудили практические проекты нашего экономического сотрудничества, включая инвестиционные возможности. Мы уже дали поручение нашим командам в течение месяца активно работать над подготовкой документов для подписания в отношении азербайджанских инвестиций в Пакистан.

Во время моего государственного визита в Пакистан я официально заявил, что Азербайджан готов инвестировать в различные проекты в Пакистане не менее 2 млрд долларов. Мы уже получили относительно недавно список этих проектов, и наши команды занимаются их оценкой. Поэтому мы поставили с моим братом задачу в течение месяца все доработать и представить нам отчет по этому вопросу.

Наши отношения действительно важны не только для наших народов, но и для регионов, которые мы представляем. Эти братские связи между Пакистаном и Азербайджаном являются хорошим примером партнерства между двумя братскими мусульманскими странами. Мы всегда поддерживаем друг друга в международных институтах, решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших стран и, как я уже говорил, перед нами стоит очень амбициозная инвестиционная повестка.

Я уверен, что все вопросы и многие другие области, которые мы рассмотрим сегодня, а также наша работа на бизнес-форуме приведут к более тесному партнерству между нами. Нам необходимо довести наше экономическое сотрудничество до уровня наших политических связей, и это станет хорошей демонстрацией взаимной политической воли", - сказал глава государства.