На израильском телевидении рассказали о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - Известный политолог Роман Гуревич, исполнительный директор израильской компании R-A-G Esegim – Gurevich Communications, в новостном выпуске 9-го канала Израиля подробно рассказал о Ходжалинском геноциде.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что Роман Гуревич в своем выступлении сравнил атаку террористической организации ХАМАС на юге Израиля, в результате которой погибли, были ранены и взяты в плен сотни мирных жителей, с Ходжалинским геноцидом.

Он отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные формирования атаковали город Ходжалы и с особой жестокостью убили сотни людей.

Политолог добавил, что обе страны пережили тяжелые испытания, которые навсегда останутся в памяти как еврейского, так и азербайджанского народа.

Интервью можно посмотреть перейдя по ссылке ниже:

www.youtube.com/watch?v=baEzqxx7nOE

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