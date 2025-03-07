Азербайджано-турецкие отношения исторически основаны на принципах братства - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Турцией исторически строились на принципах братства, которые со временем переросли в стратегическое партнерство и союзничество. Страны активно сотрудничают в политической, экономической, энергетической, оборонной и культурной сферах, продолжая развивать эти отношения.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Политические отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В основе этих связей лежит общая история, культура и национальные интересы. Под руководством Президента Ильхама Алиева отношения Азербайджана и Турции продолжают развиваться. Шушинская декларация, подписанная в 2021 году, официально подняла эти отношения до союзнического уровня. Декларация предусматривает дальнейшее углубление сотрудничества в сфере безопасности, обороны и экономики", - сказал он.

По его словам, две страны активно поддерживают друг друга и на международной арене.

"Турция показала самый яркий пример этого братства, поддержав Азербайджан во время карабахского конфликта и в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджан же является важным партнером, укрепляющим позиции Турции на международных платформах. Общие интересы Турции и Азербайджана носят не только региональный, но и глобальный характер. Обе страны укрепляют сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), поддерживают интеграцию тюркского мира. Кроме того, они находятся в тесном контакте с ООН, НАТО, ОБСЕ и другими международными организациями, чтобы продемонстрировать единую позицию", - сказал А.Гараев.

Говоря об экономическом сотрудничестве, политолог подчеркнул, что азербайджано-турецкие экономические связи развиваются по восходящей линии.

"Азербайджан и Турция нацелены на увеличение торгового оборота до 15 миллиардов долларов в ближайшие годы. Основными направлениями экономического сотрудничества между двумя странами являются энергетический сектор, транспорт и логистика, промышленность и торговля, а также технологии и оборонная промышленность. Существует очень широкое сотрудничество в области энергетики, которое включает проекты TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, экспорт нефти и газа в третьи страны. На днях состоялось открытие одного из таких проектов - газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Президенты Азербайджана и Турции в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия этого газопровода.

Как сказал на церемонии открытия Президент Ильхам Алиев, это важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства: "Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана. Газ из Азербайджана через территорию Турции будет транспортироваться в Нахчыван в виде своповых поставок, что избавит Нахчыван от этой проблемы".

Благодаря этому трубопроводу газоснабжение Нахчывана станет более стабильным и надежным. Автономная Республика, которая ранее импортировала газ через Иран, теперь будет получать природный газ напрямую из Турции. Основными преимуществами этого проекта являются диверсификация газоснабжения Нахчывана, более низкие транспортные расходы и стабильное энергоснабжение, укрепление стратегического сотрудничества в области энергетики. Реализация этого проекта является очередным шагом нашего сотрудничества в области энергетики, и я уверен, что эти шаги будут продолжены", - сказал политолог

В то же время с каждым днем развивается сотрудничество двух стран в области транспорта.

"Обе страны вместе участвуют в ряде проектов. К ним можно отнести железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, Средний коридор и другие. Следующим этапом этого сотрудничества станет Зангезурский коридор. Как отметил глава нашего государства, сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляет огромные преимущества как для наших стран, так и в рамках более широкой географии: "Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу особенно для объединения тюркского мира, и, естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном являются большим вкладом для всего тюркского мира.

Мой дорогой брат, уважаемый Президент играет огромную роль в объединении тюркского мира. Под его руководством в Турции достигнуты большие успехи и созданы новые возможности для более тесного единения тюркского мира. Азербайджан всегда придавал большое значение объединению тюркского мира и со своей стороны прилагал все усилия для обеспечения этого единства, для того, чтобы оно было вечным, а отношения строились на основе общих интересов и общности истории".

Кроме того, открытие Зангезурского коридора в будущем обеспечит сухопутное сообщение между двумя странами. А это, в свою очередь, помимо транспортной сферы, внесет важный вклад в развитие культурных, гуманитарных и межчеловеческих связей между двумя странами", - сказал А.Гараев.

И Азербайджан, и Турция являются гарантом мира и развития в регионе.

"Как заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе: "Наши страны хотят только мира, сотрудничества, общего развития. С этой целью до сегодняшнего дня было предпринято большое количество шагов в направлении мира и регионального развития. Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание". Азербайджан и Турция являются не только стратегическими партнерами и союзниками, но и ведущими странами региона.

Обе страны предпринимают важные шаги для укрепления безопасности и благополучия в регионе, способствуя региональной интеграции посредством сотрудничества и взаимных экономических проектов. С этой точки зрения, совместные стратегические инициативы Азербайджана и Турции играют важную роль для сохранения мира, расширения сотрудничества и обеспечения устойчивого развития в регионе. Отношения Азербайджана и Турции не ограничиваются только нынешними реалиями, будущее этих отношений еще более светлое. Стороны реализуют новые проекты по расширению двусторонних инвестиционных проектов, развитию совместного производства вооружений и оборонной промышленности, усилению экономической и политической интеграции тюркского мира и намерены продолжать это и дальше", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией состоят не только из дипломатических и экономических отношений: "Это стратегический союз, основанный на общей истории и интересах братских народов. Устойчивое развитие политического и экономического сотрудничества, реализация новых энергетических и транспортных проектов, перспективы на будущее свидетельствуют об укреплении этого партнерства. Совместные проекты Азербайджана и Турции важны не только для двух стран, но и для всего региона, и их успех будет способствовать дальнейшему укреплению тюркского мира на глобальной арене".

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