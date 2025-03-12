Мир должен решать глобальные вызовы через диалог и переговоры - Вайра Вике-Фрейберга

БАКУ /Trend/ - Мировые проблемы, независимо от их масштаба, должны решаться путем переговоров и дискуссий.

Как передает Trend, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

"Масштабные вызовы, такие как голод, войны и эпидемии, требуют исключительно диалогового подхода", - сказала она.

По ее словам, напряженность между странами сегодня вызывает серьезное беспокойство. В таких условиях особенно важно, чтобы государства, выступающие за мир, добивались прекращения огня.

"Мы убеждены, что любые мировые проблемы необходимо решать через переговоры, независимо от их масштаба. Сейчас мы наблюдаем тревожные изменения в международной обстановке", – подчеркнула Вайра Вике-Фрейберга.