Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджанские депутаты приглашены к участию в Невском международном экологический конгрессе

Политика Материалы 17 марта 2025 15:11 (UTC +04:00)
Азербайджанские депутаты приглашены к участию в Невском международном экологический конгрессе
Фото: Госдума РФ

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента Азербайджана приглашены принять участие в Невском международном экологическом конгрессе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.

«Приглашаю азербайджанскую сторону принять участие в Невском международном экологическом конгрессе, который пройдет 22-23 мая 2025 года», - сказала В.Матвиенко.

Она отметила, что от решения вопросов изменения климата и окружающей среды зависят рост, развитие и качество жизни людей.

«Россия - один из ведущих экономических партнеров Азербайджана. Россия занимает третье место среди ведущих партнеров Азербайджана по товарообороту», - сказала В.Матвиенко.

По ее словам, у России и Азербайджана есть огромные возможности для наращивания товарооборота до 8 или 10 миллиардов долларов.

В.Матвиенко отметила, что надо максимально использовать возможности стран, которые создали добрососедские отношения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости